Una 50enne travolta da un treno: si sospetta un gesto volontario

Una donna di circa 50 anni è deceduta ieri mattina dopo essere stata investita da un convoglio in transito nei pressi di Falconara Marittima. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gesto volontario ma l’accaduto è ancora in fase d’accertamento. Si tratta della seconda tragedia che si consuma sui binari in 24 ore dopo il 48enne morto l’altro ieri vicino alla stazione di Torrette in circostanze analoghe. Anche in quel caso si sarebbe trattato di gesto volontario.

L’investimento della donna ieri è avvenuto intorno alle 11. La circolazione ferroviaria non si è interrotta ma è stata solo rallentata per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria perché sono rimasti attivi gli altri binari con traffico alternato per circa un’ora prima di tornare regolare. Grande lo sconcerto per quanto accaduto, ancora una volta, a poca distanza di spazio e orario.

Sul posto per tutti i rilievi ieri c’erano di nuovo gli agenti della Polfer, il personale medico e sanitario del 118 con quello della Croce gialla di Ancona. Il giorno precedente a perdere la vita era stato un ucraino che era appena uscito dall’ospedale di Torrette. L’uomo sarebbe stato visto attraversare i binari all’altezza della stazioncina proprio mentre stava arrivando un treno.