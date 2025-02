"Una Anna Karenina che parla al nostro presente"

Come si fa a portare sul palcoscenico quello che Nabòkov definì ‘il capolavoro assoluto della letteratura del XIX secolo’? Di certo ci vuole coraggio. A Luca De Fusco non è mancato, visto che firma la regia e, insieme a Gianni Garrera, l’adattamento di ‘Anna Karenina’, romanzo con cui Tolstoj ha creato uno dei personaggi femminili più ‘esemplari’ di sempre. Lo spettacolo va in scena da domani (ore 20.45) a domenica alle Muse di Ancona, nell’ambito della stagione curata da Marche Teatro.

De Fusco, qual è stato il suo approccio drammaturgico a un testo del genere?

"Innanzitutto cercare di non nascondere l’origine letteraria del punto di partenza. I personaggi parlano di se stessi in terza persona, come si parlano tra loro con i dialoghi. Non è tutto riportato a una situazione tipicamente teatrale. Molti sono, diciamo così, monologhi interiori. Un po’ come prevede la lezione, per me indimenticabile, del ‘Pasticciaccio brutto di via Merulana’ di Ronconi, che usò per la prima volta questo sistema. E in un romanzo così psicologico come Anna Karenina questa soluzione mi pare molto adatta".

C’è anche un ‘coro’, vero?

Sì, il coro sono gli stessi altri attori, che assumono tale funzione. Questo aspetto c’è, anche se poi cede il passo al continuo uscire ed entrare dalla ‘diretta’ degli attori, soprattutto Anna, cosa che permette di capire quello che dicono e quello pensano contemporaneamente".

Viste le dimensioni del romanzo avrete dovuto fare abbondanti tagli...

"La parte tolta del tutto è quella del rapporto tra Lèvin e i suoi contadini, delle nuove logiche con cui coltivare la terra. Cose importanti all’epoca. Per comprendere bene l’autore questo lato umanitario è importante, anche perché nella parte finale della sua vita Tolstoj diventerà più un pensatore che uno scrittore. Ma dovendo fare delle scelte la politica agraria russa dell’Ottocento non è proprio una cosa che ci riguarda da vicino".

Ma di fronte a un monumento letterario del genere un regista si può sentire ‘frustrato’, sapendo che difficilmente potrà dire qualcosa che non sia già stato detto?

"No. Questo rapporto di debito con l’autore c’è comunque. Ma non è frustrante, anzi, è molto stimolante la sfida di cambiare continuamente ambientazione. Di solito a teatro ci sono due o tre ambienti, a seconda dei cambi d’atto. Invece qui il cambio è continuo. Ho usato la tecnica del teatro-video, del teatro-cinema, che io coltivo da alcuni anni".

Anna è una figura moderna, che parla al presente, o è inevitabilmente molto legata al suo tempo?

"No, Anna parla anche al nostro presente. Uno psicanalista direbbe che il suo è un conflitto tra Es e Super-io, tra i suoi doveri e il suo istinto. E ancora, e un conflitto tra il principio di vita e quello di morte. Lei è continuamente attratta dalla propria autodistruzione. E in fondo si butta in questa sua storia a capofitto anche per smarrirsi dentro la passione, per perdersi. Lo dice lei stessa. In fondo tutto il romanzo di Anna è una ricerca della perdizione. E questi sono temi eterni, che riguardano la nostra interiorità".

Pare che, oggi come in passato, le donne che si ribellano alla fine comunque la paghino.

"Nell’800 la pagano. Oggi spero non più. Per la verità leggendo i giornali sembra che le donne la stiano pagando più per le loro virtù che per i propri vizi".

Raimondo Montesi