Partiranno stamattina i lavori per l’allestimento di una ‘banca mobile’ in piazza Albertelli, a Castelferretti. La sede di via XXV Aprile della Bcc di Ancona e Falconara sarà infatti oggetto di lavori di ristrutturazione, necessari dopo i danni subiti dall’edificio in occasione dell’alluvione dello scorso settembre. Oggi in piazza Albertelli arriverà quindi un container di 9 metri di lunghezza e 3 di larghezza, che sarà allestito con tutti i servizi per garantire l’operatività della banca e sarà assicurato l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nei giorni scorsi l’assessore alla Polizia locale Romolo Cipolletti, affiancato dagli agenti, aveva fatto un sopralluogo affinché l’allestimento odierno potesse avvenire senza alcun intoppo e in modo da non creare disagi. La banca mobile entrerà in funzione non appena saranno completati tutti gli allacci e fino a quel momento i clienti potranno continuare a rivolgersi alla vicina sede di via XXV Aprile. La fine dei lavori è prevista per il 31 luglio. Ma si tratta di altri segnali di ripartenza, dopo la calamità che aveva mandato sott’acqua la frazione a metà settembre 2024.