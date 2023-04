Una band per riuscire a fare musica Seguiamo l’esempio dei Maneskin

Di questi tempi avere una band musicale è sempre più difficile perché i ragazzi si appassionano sempre di meno al mondo della musica, e spesso se un ragazzo o una ragazza decide di imparare a suonare uno strumento finisce smettendo o perché non trova il tempo per esercitarsi o perché si stanca a suonare le stesse canzoni da solo. E’ un po’ come nello sport: se un ragazzo o una ragazza si allena tutte le settimane senza mai giocare una partita prima o poi si stancherà, invece se ha una partita o un match sarà motivato a continuare ma anche ad allenarsi meglio. In questi casi una band aiuta moltissimo, infatti suonare insieme ad altre persone è più divertente ma è anche più formativo.

Ma se non trovi membri per formare un gruppo, il batterista degli "Zio Pecos", Nicola Emiliani, ha inventato un progetto chiamato "Live Music Experience" in cui, grazie all’aiuto dei più grandi, puoi trovare delle persone, anche della tua fascia di età, disposte a suonare insieme ad altri davanti a un vero e proprio pubblic.

Infatti Nicola dopo averti assegnato un gruppo ti assegnerà delle canzoni con cui esibirti in ristoranti, pub e locali. Questo progetto serve anche alle band emergenti per aiutare a far passare l’emozione e per avere, se in futuro dovessi fare un vero concerto, un po’ più di esperienza. Nella nostra band, per esempio, abbiamo due chitarre, una batteria, un basso e una cantante e la nostra età si aggira tra i tredici e i quattordici anni, a parte la cantante che è più grande. Un esempio molto simile a noi sono i Måneskin. Infatti loro, come noi, hanno cominciato ad esibirsi da giovanissimi, all’età di soli sedici, diciassette e quindici anni hanno suonato per la prima volta davanti a un pubblico, e per noi sono un ottimo esempio da seguire.

I Måneskin hanno raggiunto la notorietà in Italia nel 2017 in seguito alla partecipazione all’undicesima edizione del talent show ‘X Factor’. Nel 2021 è stato pubblicato il loro secondo album ‘Teatro d’ira - Vol. I’ contenente il brano ‘Zitti e buoni’, che ha permesso alla formazione di trionfare alla settantunesima edizione di Sanremo e alla sessantacinquesima dell’Eurovision Song Contest. Il gruppo ha avuto molti riconoscimenti, tra cui un American Music Award, un Billboard Music Award un Mtv Europe Music Award e una candidatura ai Grammy.

Manuele e Manuel IIID