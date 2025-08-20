Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca

20 ago 2025
REDAZIONE ANCONA
Bagnina salva 2 ragazze e viene insultata. Lo sfogo: “Sono qui per evitare disgrazie, ho fatto solo il mio dovere”

E’ la disavventura capitata a Martina Frezzotti, 17enne di Serra de’ Conti, al suo secondo anno in Torretta. Sulla riva si era formato un capannello di curiosi

Bagnina salva due ragazze in mare e viene insultata (foto di repertorio)

Bagnina salva due ragazze in mare e viene insultata (foto di repertorio)

Ancona, 20 agosto 2025 – Salva due ragazze in difficoltà e invece dei ringraziamenti riceve insulti tra lo sdegno dei bagnanti che attendevano in riva. Erano da poco trascorse le 17, quando lunedì pomeriggio, Martina Frezzotti, 17enne di Serra de’ Conti, al suo secondo anno in Torretta ha notato due ragazze che, nonostante la bandiera rossa, facevano il bagno vicino agli scogli. "Ho fischiato più volte, non so se facevano finta di non sentire o non sentivano davvero, poi mi sono girata un attimo per riprendere un bambino che si stava allontanando e nel frattempo loro sono finite dietro gli scogli".

Martina ha subito allertato Elena, la baywatch confinante, è salita sul pattino per andare a recuperarle: "Una di loro, non appena l’altra si allontanava, era in difficoltà – spiega – quando mi sono avvicinata mi hanno detto che sarebbero rientrate e che non dovevo andare e se ero soddisfatta di aver allertato tutta la spiaggia".

Sulla riva si era formato un capannello di curiosi, ma anche di persone pronte a intervenire in aiuto di Martina nel caso ce ne fosse stato bisogno: "Erano due ragazze, una straniera e una italiana, quest’ultima si è resa conto che la sua amica era in difficoltà e al ritorno mi ha ringraziato, l’altra invece ha continuato a inveire contro di me e le persone che si trovavano a riva l’hanno ripresa, ne è nata una discussione. Noi siamo qui per evitare che succedano disgrazie e per aiutare le persone in difficoltà, non è bello sentirsi inveire contro quando si fa il proprio dovere".

© Riproduzione riservata

