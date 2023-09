Una bimba di due anni è grave . Si rovescia pentola di acqua bollente. Ustionata per metà del corpo

Voleva salire in braccio, forse stava facendo anche qualche capriccio, e si è avvicinata alla mamma che era indaffarata ai fornelli. Nel tentativo di arrampicarsi su di lei, proprio mentre la donna stava spostando una pentola con acqua bollente, è stata investita dal contenuto rimanendo ustionata su gran parte del corpicino. Una scena orribile quella che si è presentata ai primi soccorritori, ieri mattina, nel quartiere delle Palombare, una zona residenziale alle porte del centro. Una bambina, che non ha ancora compiuto due anni, aveva la pelle quasi cotta dalla temperatura altissima dell’acqua che gli è finita addosso.

Rosse le gambette, il torace e l’inguine. Le sue urla di dolore, miste al pianto, hanno squarciato il silenzio in un appartamento, davanti alla sede della Marina Militare. Non erano nemmeno le 11. Insieme a lei urlava anche la mamma, scioccata di quanto era appena successo. La donna ha chiesto aiuto al 112 che ha mandato sul posto l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Rossa a sirene spiegate. C’era la massima urgenza. All’arrivo dei soccorritori il quadro è stato già chiaro. Il getto d’acqua ha preso la bambina, di origine afgana, sulla parte anteriore del copro, risparmiandole per un soffio il viso e la testa, che non sono stati interessati dalle scottature.

Le ustioni, di secondo grado, riguardano però il 50 per cento del corpo. L’ambulanza, dopo la visita del medico, ha portato la piccola al pronto soccorso del Salesi dove è stata subito assistita per le ustioni. Al pediatrico le sue condizioni erano stabili, lei è rimasta sempre vigile ed è stata trattenuta in pronto soccorso, in osservazione continua. Non c’è stato bisogno di trasferirla in Rianimazione perché le sue funzioni vitali non erano critiche.

I medici del Salesi hanno poi optato per un trasferimento al centro grandi ustionati di Cesena, più indicato per trattare pazienti che hanno riportato bruciature. Il trasferimento era previsto entro la giornata. Il quadro fino a ieri era abbastanza confortante per le condizioni della bambina che non correrebbe pericolo di vita. Sarà da ricostruire bene cosa sia accaduto in casa, se ci sia stata una negligenza da parte del genitore o solo la sfortuna del caso. Dell’episodio sono state informate anche le forse dell’ordine.