Una biscia nel reparto di oncologia Il personale riesce a farla uscire

L’ospedale Carlo Urbani si sa è immerso nella natura. Stavolta al centro della cronaca non ci finiscono le zanzare, ospiti che tornano più o meno puntuali ad ogni estate, bensì un biacco più conosciuto come biscia. Colto di sorpresa e anche spaventato il personale sanitario che, mercoledì sera, poco dopo le 23, nel corridoio al piano terra del reparto di oncologia hanno visto strisciare velocemente sul pavimento una biscia e infilarsi sotto le porte vicino alle sedie della sala d’attesa.

Dopo i primi minuti di spavento il personale è riuscito far uscire dall’ospedale il serpente, innocuo per le persone e tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto è stato possibile appurare la biscia si sarebbe introdotta dalle porte di accesso al piano terra alcune delle quali vengono lasciate aperte. Fortunatamente non ha raggiunto gli spazi dove si trovano i pazienti. Non sembra ancora esplosa per quest’anno la situazione zanzare che l’Ast sta cercando comunque di affrontare con disinfestazioni periodiche.

sa. fe.