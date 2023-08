Una borsa di studio rivolta ai giovani

Al via il progetto Policoro che fornisce una borsa di studio finalizzata a sostenere la formazione in materia di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale di un giovane tra i 20 e i 32 anni. La Diocesi di Fabriano Matelica selezionerà un solo candidato: c’è tempo tutto il mese per candidarsi. La formazione ha durata annuale per un totale di 300 ore. Attualmente in diocesi c’è un animatore di comunità che è al terzo anno e affiancherà il nuovo o la nuova che prenderanno servizio nei prossimi mesi. La valutazione dei candidati avverrà in due momenti: al termine della presentazione delle domande, la commissione si riunirà per una prima valutazione della documentazione pervenuta, in un secondo momento si procederà con i colloqui di approfondimento individuali. Le date e gli orari dei colloqui saranno comunicati tramite apposita e-mail. Il progetto prevede la partecipazione obbligatoria a corsi nazionali (della durata di 56 ore) e a corsi regionali (della durata di 48 ore) che saranno caratterizzati da lezioni frontali ed esercitazioni pratiche su temi come Vangelo e dignità del lavoro, Dottrina sociale della Chiesa, normative su lavoro e imprenditorialità, progettazione e sviluppo locale, animazione e reciprocità tra i territori.