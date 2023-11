Una borsa piena di hashish sotto il materasso

Nasconde una borsa, ancorata al materasso del letto, con dentro un etto di hashish. Denunciato dalla polizia un 30enne anconetano. Gli agenti della sezione Antidroga della squadra mobile hanno fatto un lungo appostamento, giovedì, per arrivare al giovane. Una attività che rientra in un’attività investigativa mirata al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga. Tramite fonti confidenziali i poliziotti diretti da Carlo Pinto sono arrivati dritti dritti al 30enne. In casa aveva anche due bilancini di precisione oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Droga e attrezzatura è stata sequestrata. Il 30enne era stato segnalato come un habitué dello spaccio di droga e da settimane gli agenti lo cercavano, in attesa che facesse un passo falso. Giovedì mattina il 30enne è stato bloccato mentre stava camminando lungo le vie cittadine. I poliziotti lo hanno perquisito e poi sono saliti a casa sua, insieme a lui. Nascosti in una borsa, ancorata al materasso, suddivisi e contenuti in tre involucri in cellophane, unitamente a due bilancini di precisione e ritagli di cellophane di forma circolare, c’era l’hashish. Nella borsa sono stati trovati anche due coltelli con lama annerita e sporca di hashish e varie buste con fori di forma circolare. Gli inequivocabili riscontri probatori hanno fatto scattare la denuncia del 30enne alla Procura per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish. Inutile ogni tentativo del giovane di dire che era per uso personale.

ma. ver.