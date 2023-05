"Una cabinovia per Portonovo"

"La nostra prima idea futuribile è quella di far ripartire Ancona dai giovani, come il nome del nostro movimento, ma ne avremmo molte altre come sottrarre la baia di Portonovo al traffico attraverso una cabinovia. Preferiamo però parlare di progetti concreti che ora sembrano, questo sì, futuribili. Vorremmo iniziare da Villa Beer, una magnifica struttura all’interno di un parco nel cuore del quartiere Grazie, che giace, lesionata dal terremoto in stato di abbandono. Vorremmo riqualificare l’area per dare finalmente alla città quegli spazi culturali oggi mancanti. Il sogno è realizzare all’interno della struttura, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e con l’istituto scolastico Grazie Tavernelle, un museo di scienze naturali, mancante in città, utilizzando la collezione che attualmente si trova all’interno della scuola, ora in disuso. Negli altri spazi vorremmo creare una biblioteca per studenti aperta fino a tarda ora ed una zona dedicata alla cultura musicale, che dopo la chiusura del conservatorio Pergolesi è molto trascurata in città. L’area del parco invece dovrebbe essere recuperata risistemando il campetto da calcio e predisponendo un’area giochi per i bambini e tavoli da pic-nic. Così facendo daremmo soluzione anche alle istanze che emergono dal quotidiano confronto con i cittadini per avere luoghi dedicati alla cultura, spazi di aggregazione e spazi dedicati agli studenti universitari; qualcosa di realizzabile nel breve periodo che attualmente sembra un sogno, una proposta futuribile".