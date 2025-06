Una caccia al tesoro dedicata alle famiglie

I pirati sono sbarcati a Portonovo e hanno nascosto i loro forzieri colmi di monete e gioielli tra i luoghi misteriosi della baia. Gli organizzatori aspettano tutta la famiglia per un tuffo in una caccia al tesoro ricca di enigmi e trabocchetti ma per comprendere il codice piratesco, i partecipanti non devono dimenticarsi di vestirsi da pirata e di portare con sé la bussola. Servirà per trovare il tesoro. Le iscrizioni sono già aperte e i posti sono limitati per l’appuntamento di domenica alle 15.30. Partenze scaglionate per il tour-gioco di due ore con ogni squadra formata al massimo da 5 partecipanti. Il ritrovo è la piazzetta di Portonovo. L’evento è organizzato dalle grotte di Camerano, che già hanno organizzato giochi simili all’interno del percorso ipogeo, riscontrando successo di presenze, e dal centor anconetano di informazioni turistiche Opera.