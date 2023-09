Una camminatanel ricordo di . Maria Cristina Cocca

Una camminata cittadina a Falconara nel ricordo di Maria Cristina Cocca. È quanto organizzato dal Distretto Rotaract 2090 nel ricordo di una giovane rotariana di Ascoli Piceno, scomparsa dopo aver lottato tenacemente contro un brutto male. L’iniziativa, tra sport e solidarietà, permetterà di raccogliere fondi in favore della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e il ricavato sarà anche finalizzato al sostegno della VII borsa di studio in memoria di Maria Cristina. Appuntamento domenica alle 9.30 in piazza Mazzini. Iscrizioni a 10 euro. Ai partecipanti verranno consegnati dei gadget.