Ha vinto senza urlare
Ancona
Cronaca "Una campagna d'odio. Ora mi metto in gioco"
1 ott 2025
SILVIA SANTARELLI
Cronaca
  "Una campagna d'odio. Ora mi metto in gioco"

"Una campagna d’odio. Ora mi metto in gioco"

Gli elettori hanno scelto Corrado Canafoglia, l'avvocato e Commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia è stato eletto in consiglio...

Corrado Canafoglia, Fratelli d'Italia

Corrado Canafoglia, Fratelli d’Italia

Gli elettori hanno scelto Corrado Canafoglia, l’avvocato e Commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia è stato eletto in consiglio regionale, nella lista di Fratelli d’Italia, con 3mila 396 voti. "I voti sono frutto di 35 anni di attività a tutela dei marchigiani e del territorio – spiega Canafoglia – ringrazio quanti mi sono stati a fianco e mi hanno aiutato, ora attendo la nomina ufficiale, sarò io a mettermi a servizio del territorio, non attenderò che mi vengano a cercare". Quella di Commissario Straordinario della Fondazione è una carica compatibile: "Non si tratta di una carica politica – prosegue – ma è un ruolo tecnico e funzionale. La nomina scade a maggio 2026 e cercherò di portare a termine le pratiche già impostate, le problematiche in fase di risoluzione per il bene della Fondazione e di Senigallia".

Sanità e desertificazione bancaria nei piccoli comuni dell’hinterland sono tra le tante problematiche su cui la Regione dovrà lavorare in questo secondo mandato targato Acquaroli: "C’è la piena disponiblità a collaborare con l’opposizione – spiega – quella appena terminata è stata una campagna elettorale molto dura, a tratti carica di odio e insulti social alla persona: venerdì mi sono trovato il simbolo di autonomia operaia sulla mia auto. Un episodio che mi ha amareggiato molto". Una candidatura voluta: "Mi piacerebbe evitare che i cittadini si trovino alle prese con problemi da risolvere, la politica ha il compito di trovare una soluzione prima che vengano costituiti comitati e avviate battaglie. Dopo anni dall’altra parte, ora voglio fare il possibile".

