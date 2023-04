Una carezza per salvare il mondo

Andrea Massaro

Dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: "Uno dei più grandi lasciti di Urbani è quello di un ideale di sanità equa e vicina alle popolazioni vulnerabili". Il mondo e la storia sono fatti di miti. Gli stessi miti hanno cambiato il corso delle cose. Per un’equazione tutt’altro che campata in aria, Carlo Urbani è un mito. Che vivrà per sempre con noi e per noi, nonostante non ci sia fisicamente più. Quello che ha saputo fare quest’uomo umile e sapiente venuto su da una sconosciuta e generosa realtà di provincia, è paragonabile solo a qualcosa di gigantesco e forse non è neppure misurabile. Per lui un museo è il minimo. Ai miti va donata la gloria.