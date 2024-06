Una carovana di settanta Porsche dalla Baraccola fino a Marina Dorica. Festa per i 15 anni del Club Passione

Sfilata di Porsche dalla Baraccola al Passetto passando per il Porto: saranno circa settanta i veicoli che col loro rombo di motore rallegreranno la giornata di oggi. L’occasione è il festeggiamento dei 15 anni del Club Passione Porsche Marche come spiega il suo presidente, il professor Antonio Pierluigi. Punto di raccolta, via Natalucci 2, alla Baraccola, nella concessionaria ´Via Vai´. Appuntamento per le 9, con un corteo che partirà dopo una colazione tra i bolidi. La carovana di auto attraverserà l’asse Nord-Sud per arrivare in centro e al Porto attorno alle 10.15. Sosta e foto davanti l’Arco Clementino. Poi, si sale al Duomo, si attraversa piazza Stracca e via Pizzecolli. Quindi, arrivo al Passetto alle 11, esposizione al Monumento. Si concluderà al porticciolo di Marina Dorica, dopo un breve tour alla Mole Vanvitelliana.