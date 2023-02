Una carta fedeltà per incentivare gli acquisti

"I segnali che arrivano soprattutto nel settore della somministrazione sono incoraggianti perché abbiamo tanti giovani che si sono messi in gioco, segno che c’è una volontà di ripresa, di mettere alla prova la propria capacità imprenditoriale. Vogliamo incoraggiare questa tendenza con una serie iniziative: alcune sono nuove proposte, altre sono conferme di attività già intraprese". Inizia così, l’assessore al Commercio Clemente Rossi nell’annunciare strumenti e misure per sostenere le attività commerciali. Come ad esempio la creazione di una carta fedeltà, che dia diritto a sconti per chi acquista abitualmente nei negozi falconaresi (sulla scia dell’esperienza natalizia in epoca Covid, ndr), rivolta in particolare ai giovani. Un’altra proposta, invece, è quella di predisporre incentivi per la realizzazione di centri commerciali naturali – come quello già costituito a Castelferretti , grazie ad un circuito di sconti per far sì che i cittadini facciano acquisti nel loro territorio. Poi verranno riproposti contributi a fondo perduto per coloro i quali apriranno nuove attività nei centri abitati. In un quadro complesso per il commercio al dettaglio, in netto calo in Italia studi di Confesercenti alla mano, il Comune di Falconara – anche in replica alla coalizione per Marco Baldassini sindaco che aveva lamentato la chiusura di 237 attività falconaresi in cinque anni – ricorda le iniziative già intraprese: "Nell’autunno del 2018 è stata lanciata la Scuola Digital, un ciclo di lezioni rivolte a commercianti e professionisti per imparare a promuovere la propria attività attraverso i social network – dicono dal Castello -. A dicembre 2020, per sostenere negozi, bar e ristoranti e incentivare gli acquisti prenatalizi, penalizzati nel pieno della pandemia, l’amministrazione insieme alla Pro loco Falconamare aveva lanciato ‘Falconara in Shop’, un portale delle attività falconaresi legato a un circuito di sconti ‘a catena’: l’acquisto in uno dei negozi aderenti dava diritto a uno sconto nelle altre attività. Dal 2018 al 2021 sono stati inoltre erogati contributi a fondo perduto per gli imprenditori che decidevano di aprire una nuova attività, con punteggi maggiori assegnati a chi assumeva disoccupati o persone con disabilità". Rossi conclude: "A supportare il commercio cittadino sono state anche le tante manifestazioni organizzate con il cartellone estivo e con quello natalizio, e non solo con Falcomics (altra risposta a chi citava le "festicciole"?). Solo negli ultimi mesi sono state aperte pizzerie, parrucchierie, bar, pasticcerie e pub. Il recupero di edifici come l’ex cinema Enal o, prossimamente, l’ex Garage Fanesi, che ospiterà servizi pubblici e spazi di aggregazione, è pensato anche per incentivare la presenza di cittadini nei centri abitati".

Giacomo Giampieri