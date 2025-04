Una casa che diventa galleria: apre "Theia" con una mostra

Apre una ‘home gallery’, un’abitazione che funziona anche come spazio espositivo. E’ "Theia", in via Cadorna 4 ad Ancona, che dal 12 aprile al 4 maggio, ospiterà la mostra fotografica di Massimo Baldini "Casa nostra. Housing in Italy", circa 50 immagini a colori che esplorano il tema dell’abitare in Italia. Theia Home Gallery, aperta venerdì, sabato, domenica e tutti i festivi (ore 15-19) nasce per creare un luogo dove fra opere e pubblico è possibile un dialogo diretto, nell’atmosfera raccolta della casa dell’artista.

‘E’ vero che costruiamo case per accogliere la porzione di mondo che renda possibile la nostra stessa felicità? Una felicità fatta di cose, persone, animali, piante, atmosfere, eventi, emozioni, immagini e ricordi’, si legge nella presentazione. L’invito è quello a guardare più da vicino questo ‘universo intimo e allo stesso tempo pubblico, caratterizzato da coesistenze e ibridazioni vertiginose’.

Ecco così citati ‘il cortile, in cui elementi rurali o suburbani convivono spesso con inserti dell’industrialismo’; i richiami alla tradizione classica; ‘le reminiscenze antiche, medievali, rinascimentali, barocche’; l’iconografia fiabesca e zoomorfa; la religiosità nazional-popolare; ‘uno sperimentalismo anarchico assai congeniale al nostro paese’. Un mix in cui ‘si disvelano gli arcani dell’italianità, ma anche i modi in cui gli italiani cercano, e trovano, la propria felicità’.