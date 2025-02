Una cena al buio alle scuole Faiani

Il Comune di Ancona aderisce a "M’illumino di Meno 2025" spegnendo oggi le luci su alcuni monumenti simbolo della città: in collaborazione con AnconAmbiente si spegneranno il Monumento dei Caduti, la statua di Piazza Cavour, la Fontana dei Cavalli e la Fontana del Calamo; in coordinamento con Conerobus, al buio l’ascensore del Passetto e, in sinergia con Marche Teatro, la facciata del Teatro delle Muse. I"n questa giornata, l’Amministrazione invita i cittadini ad aderire alla iniziativa e comunque a mettere in atto sempre buone pratiche e abitudini per uno stile di vita più sostenibile". Altra iniziativa è la cena al buio che svolgerà oggi alle scuole Faiani quale appendice della giornata "M’illumino di Meno 2025", giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, volta alla sensibilizzazione della collettività sul risparmio energetico, sulla diffusione di una maggiore consapevolezza sulle conseguenze del consumo indiscriminato di energia.