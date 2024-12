Una cena benefica per l’ospedale Profili, aperte le prenotazioni. L’appuntamento è per sabato (ore 20) alla villa Relais del Marchese Del Grillo dove si terrà l evento annuale di beneficenza organizzato dall’Associazione Marchese Onofrio Del Grillo a sostegno di realtà socio-assistenziali del territorio. "Il ricavato – spiegano i promotori - sarà quest’anno devoluto in favore dei reparti di Cardiologia e Fisioterapia dell’ospedale Profili di Fabriano". La serata vedrà la partecipazione del noto attore e comico Dario Cassini, direttore artistico del premio Marchese del Grillo, che si terrà a Fabriano a Maggio 2025. Ospite da Roma anche il content creator Gian Marco D’Eusebi, meglio conosciuto come "Azzykky", che con oltre 400mila follower è uno dei più famosi influencer della Capitale di cui racconta in pillole aneddoti storici e curiosità. Sarà in zona per scoprire e raccontare la storia della città natale e la villa del Marchese Del Grillo ... un’importante occasione per far conoscere Fabriano ai romani. Durante la serata verrà presentata la novità del Natale 2024: il panettone "Il cilindro del Marchese". Prenotazioni allo 0732 625690 o 339 134939