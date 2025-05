"Una città a misura di giovani ristrutturando strutture dismesse"

Rendere la città più aperta ai giovani. Ne ha parlato ieri il vicesindaco Samuele Animali. In primo luogo ha ricordato che l’amministrazione ha ricevuto "un finanziamento consistente dal Ministero per 3 milioni e 200mila euro", per recuperare lo spazio in cui un tempo sorgeva "la sede della tipografia Koala, che accoglieva ragazzi con disabilità, ma che a lungo è stata anche uno dei primi centri sociali occupati, il Tnt". Diverrà "un luogo importante" con un centro giovanile dove "si faranno attività rivolte ai giovani della Vallesina tra 10 e 20 anni". E ancora: "Informagiovani, centri di aggregazione giovanile, centri pomeridiani per minori a rischio. Bisogna lavorare sul territorio anche con educatori di strada. Non è solo un problema di devianza giovanile – ha detto –. Sono questioni che se affrontate quando i ragazzi sono ‘grandi’, ci mettiamo in una prospettiva di riduzione del rischio". Animali ha parlato di "comunità educante", fondamentale per "gestire transizioni complesse". Coinvolti dal progetto anche spazi all’aperto: "si tratta di rigenerare socialmente attraverso una rigenerazione che parta dal recupero di strutture".