"Una città che brilla". Luminarie tricolore, 26 alberi in accensione. In ogni zona sarà festa

Il Natale 2023 del Comune di Ancona Brilla da Mare a Mare. A partire dalle luminarie che da piazza della Repubblica accenderanno l’atmosfera fino al Passetto. Con una particolarità, annunciata dal sindaco, Daniele Silvetti, che potrebbe far discutere: "Le abbiamo volute col tricolore della bandiera italiana e non con i colori classici. Sarà emanata una luce intensa per dare serenità e simboleggiare armonia, incontro, inclusione". L’inaugurazione del ricco cartellone natalizio, che per ora è costato 165mila euro, è fissato per il pomeriggio di sabato 2 dicembre quando verranno accesi in contemporanea ben 26 alberi di Natale, a partire, ovviamente da quello centrale in piazza Roma. Un nuovo ‘claim’, come sottolineato dall’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, quello di ‘Ancona che brilla’ a sostituire il BiancoNatale delle edizioni firmate fino al 2022 dall’amministrazione Mancinelli. E su questo c’è una grande novità, destinata a restare permanente, ossia la presentazione di un nuovo logo, la ‘Grande Ancona’: "Fa il suo debutto in occasione del natale, ma d’ora in avanti la declineremo per tutti i settori della macchina amministrativa e delle azioni di governo, attivando una sorta di filo rosso. Dobbiamo ragionare nell’ottica dell’area vasta attorno ad Ancona. Anno dopo anno conquisteremo metri e coinvolgeremo sempre di più anche i quartieri nuovi e i borghi". Dal vocabolario della giunta il termine ‘frazioni’ è stato sostituito dai ‘borghi’, in parte coinvolti nelle tante iniziative organizzate in collaborazione con le associazioni di categoria. A parte il mercatino di piazza Cavour e la ruota panoramica (inserita assieme al Duomo, all’Arco di Traiano e al Monumento ai Caduti appunto nel logo ‘Ancona che brilla’) sono tante le novità. A partire da piazza Stamira: "Recuperiamo e riqualifichiamo un luogo abbandonato, un buco nero, trasformandolo in un villaggio reale e naturale, non artificiale, degli elfi dedicato ai bambini _ ha snocciolato i dettagli del programma Eliantonio, il deus ex machina dell’evento globale _. Allestiremo presepi, dando peso e attenzione alla parte spirituale del periodo oltre agli eventi della festa. Sarà un cartellone diffuso su tutto il territorio, dal Piano al Quartiere Adriatico fino a via degli Orefici e la Galleria Dorica, tra mostre, spettacoli, contest, senza dimenticare la Mole che di fatto legherà il centro e il concetto ‘da Mare a Mare’ agli Archi e al Piano".

Proprio al Piano ha contribuito a stilare il cartellone anche l’assessore con deleghe, tra le altre, alle politiche giovanili e all’economia della notte: "Ci sarà un albero di natale in cima a corso Carlo Alberto, dal 9 dicembre una slitta con Babbo Natale girerà per il quartiere e davanti alla chiesa dei Salesiani dal 23 dicembre torna, dopo tanti anni, un presepe vivente fatto dalla gente che vive in quel quartiere". Natale e cultura saranno di casa alla Mole. Letture in vernacolo ‘Il Vangelo de minonna’ il 5,6, dicembre alla Sala Boxe; Natale nell’arte sempre nella sala Boxe, conversazione con Antonio Luccarini 13, 20 e 27 dicembre e 3 gennaio 2024: Canto di Natale e laboratorio artistico con Rita Stecconi e gli elfi il 14, 21 dicembre e 4 gennaio 2024 alla sala Boxe; Gioca e suona con il liceo musicale lunedì 18 e 19 dicembre con gli studenti del Liceo Rinaldini; Natale nel mondo il 28 dicembre con Ludovico Scortichini, sala Boxe; Heidi concerto con Roberto Ganzani e la banda di Polverigi il 2 gennaio, sala Boxe.