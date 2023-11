Una città sempre più ecologica, in arrivo altre 26 colonnine elettriche

Ricariche per le auto elettriche, attivate ad Ancona altre 26 nuove colonnine per un totale di 52 punti di attacco. La dotazione si aggiunge alle 8 già esistenti. Aumenta dunque la capillarità della presenza delle colonnine in città, a fronte di una crescita costante ed esponenziale dei veicoli elettrici circolanti. Il quadro di tendenza rispetto alla diffusione delle auto elettriche è tracciato dai dati di Mobilità e Parcheggi, che fornisce i permessi di sosta gratuita a questi veicoli: si è passati dai 61 permessi erogati per il 2019 ai 420 erogati per il 2024 (178 per il 2021, 300 per il 2022, 353 per il 2023). Dai dati in possesso dell’azienda partecipata del Comune, i residenti di Ancona possessori del permesso per auto elettriche sono 191, mentre i rimanenti 229 sono residenti fuori Comune. Il programma di installazione delle colonnine di ricarica prevede la collocazione di 2 nuovi impianti al polo universitario di Monte Dago, 4 nella zona del polo universitario di Villarey, 2 nella zona della facoltà di medicina e all’ospedale di Torrette, 2 nella zona piazza Rosselliparcheggio degli Archi, 2 nella zona di via XXIX Settembre - scalo marittimo Vittorio Emanuele, 2 nelle vicinanze della sede della Regione Marche, 3 in piazza Ugo Bassi, 1 al Belvedere del Passetto, 4 presso il polo terziario della Baraccola - via Bianchi, 4 presso il parcheggio di via Metauro - Torrette. Tutti gli impianti sono ovviamente serviti dai relativi stalli per la sosta. L’installazione delle 26 nuove colonnine, che si aggiungono alle 8 già operanti ad Ancona, fa parte del più ampio programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro Mobilattiva Ancona, finanziato, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: "Con questo intervento – commenta il vicesindaco e assessore alla mobilità, Giovanni Zinni – la città si dota di una rete che, integrata con quella dei privati, costituisce un punto di partenza più che ottimo per supportare lo sviluppo di una mobilità sostenibile seria e all’avanguardia. Tutto questo è indispensabile per favorire il cambio di abitudini ormai improcrastinabile, soprattutto in una città capoluogo, sede dei principali servizi, di uno scalo commerciale internazionale, e quindi snodo strategico di traffico e di passaggi. È con questo tipo di impegno che si costruisce una città green".