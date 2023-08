"Una città senza graffiti diventa muta e omologata Serve un grande murale"

"C’è un muro gigantesco ad Ancona in via Alcide De Gasperi, poco prima del ristorante Dlf. È enorme, tutto di cemento e senza nemmeno una finestra. Mi piacerebbe fare un murale lì, rappresenterebbe la città e la gente verrebbe da fuori per vederlo e apprezzarlo". Lancia la proposta Giacomo Bufarini, meglio conosciuto come Run, uno degli artisti italiani più famosi e conosciuti della scena italiana e internazionale. Originario dell’Anconetano, da anni vive e lavora a Londra e le sue opere possono essere viste in diversi continenti, dall’Europa all’Asia passando per l’Africa.

Run, Ancona come molte nostre città, è sempre più piena di scritte e tag che imbrattano anche monumenti: da artista di strada che espone anche nei contenitori ufficiali della cultura cosa ne pensa?

"Una città senza scritte sui muri la trovo muta, omologata. A me i graffiti piacciono e mi hanno sempre inspirato. Forse avete chiesto alla persona sbagliata".

Ha ancora senso, secondo lei, oggi riservare degli spazi nelle città ai cosiddetti graffitari?

"Sì e no. Quali sarebbero gli spazi riservati? Il bello dei graffiti è che sono una corrente artistica che è nata dai ragazzi e non dalle accademie d’arte. I graffiti sono un movimento spontaneo, nato dal fervore dei ragazzi".

La sua mostra in Pinacoteca ad Ancona parte dal bambino. Sarebbe interessante secondo lei inserire questo tipo di arte tra quelle che si approfondiscono a scuola? Potrebbe aiutare ad incrementare la cultura del rispetto e dell’arte in luogo degli imbrattamenti?

"Nella scuola purtroppo non si insegna nessun tipo di arte. Si insegna ad avere paura di disegnare perché si sbaglia. Ti insegnano a colorare dentro le righe. La scuola uccide ogni tipo di espressione artistica perché ti insegna che bisogna imparare le cose, l’arte senza passare per gli errori. Praticamente la scuola ci insegna che l’individualità non è importante e che dobbiamo essere tutti uguali e mediocri".

Com’è vissuta la street art nel mondo rispetto all’Italia?

"La street art è morta quando nel 2007 hanno fatto dipingere la Tate Modern a Londra. Quella è stata la sua fine. Nel mondo non lo so come è vista ma in grandi città le gallerie vendono l’arte di strada a persone che hanno molti soldi quindi non si dovrebbe più chiamare street art ma forse art market".

A cosa sta lavorando in questo momento?

"La prossima settimana inizierò un muro a Trento per una grossa commissione. Mi tratterrò in Italia per 10 giorni e poi tornerò a Londra dalla mia famiglia e lavorerò per un libro nuovo che sto facendo".

Dove le piacerebbe ‘installare’ una sua nuova opera?

"Proprio ad Ancona in via De Gasperi, potrebbe rappresentare la città. Lancio la proposta attraverso il vostro giornale". Sara Ferreri