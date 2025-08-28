"Una città viva per la musica. C’è voglia di fare cose nuove"

Il cantautore anconetano Baltimora, al secolo Edoardo Spinsante, tornato da Milano per seguire la propria vocazione musicale nel nostro borgo natìo e selvaggio, si esibirà alla Festa del Mare di Ancona. Al già annunciato schieramento in effetti, si è aggiunto all’ultimo anche il giovane trovatore dorico, che inaugurerà la manifestazione, venerdì 5 settembre, ore 21.30, sulla Scalinata del Passetto, con un concerto a ingresso libero. L’artista, vincitore di X Factor 2021, sarà affiancato dal chitarrista fidardense Nicola Marconi, che si è esibito con lui anche all’Anfiteatro romano, lo scorso luglio, per il festival Spilla.

Cosa canterà alla Festa del Mare, Baltimora?

"I miei brani: stiamo suonando parecchie canzoni del nuovo progetto, ma ne suoneremo ancor più del disco precedente, "Mare città", rispetto all’Anfiteatro romano."

Che cosa sta preparando nel suo studio musicale?

"Anche noi siamo appena rientrati da una brevissima vacanza, come tutti. Al momento mi sto concentrando sulla finalizzazione del nuovo progetto. Stiamo costruendo il team creativo: i brani ci sono, la squadra ci servirà per comunicarli, elaborando la componente visiva".

A che punto siete?

"C’è un fil rouge che collega la narrazione della nuova opera: stiamo cercando di seguirlo. I brani hanno un tema in comune, noi dobbiamo solo andargli dietro ed esporlo al meglio. Ancora non possiamo condividerlo, ma sentendo i brani nel live si potrà capire qual è".

Ci sono in vista collaborazioni con altri artisti?

"Ci sarà qualcun altro nel disco, ma non sveliamo ancora chi sarà"

Suonerà sulla scalinata del Passetto appena restaurata: è emozionato?

"Sono molto contento, perché sono attaccatissimo a quel luogo, che frequentavamo tanto, ai tempi del liceo. Ora che finalmente la scalinata è tornata fruibile i miei amici ed io siamo entusiasti di ritrovarci lì".

Tra i suoi amici ci sono anche giovani musicisti: cosa si sta muovendo nella nuova scena musicale locale?

"È bello vedere che Ancona è una città viva dal punto di vista sonoro e che ci sono molti giovani con qualcosa da dire. Devo constatare che, tornato da Milano, ho trovato tantissimi musicisti incredibili con cui ho la fortuna di suonare. È una città stimolante per chi fa musica: c’è ricerca, voglia di fare cose nuove e interessanti".

Valerio Cuccaroni