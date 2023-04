Una classe del "Rinaldini" con Mattarella

Ci sarà anche una classe del liceo classico Rinaldini ad accompagnare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi nella visita ad ad Auschwitz nell’ambito di un viaggio di Stato in Polonia insieme alla figlia Laura e al viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. Il presidente deporrà una corona di fronte al Muro delle esecuzioni, quindi visiterà il Museo insieme alle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute alla deportazione nel campo di concentramento. Tra gli studenti che assisteranno alla cerimonia, oltre a quelli del liceo anconetano, ci saranno anche quelli del liceo scientifico-classico-scienze umane "Leonardo da Vinci" di Terracina e del liceo "Pujat" di Sacile. Successivamente Mattarella si sposterà nell’area del campo di Birkenau, dove parteciperà alla cerimonia di conclusione della Marcia dei vivi, appuntamento che si svolge ogni anno per celebrare le vittime della Shoah il 27esimo giorno di Nissan in base al calendario ebraico, che quest’anno corrisponde al 18 aprile su quello gregoriano. Mercoledì, ultimo giorno della visita in Polonia, Mattarella sarà a Cracovia, dove deporrà una corona presso la lapide che ricorda la deportazione ad opera della Gestapo, il 6 novembre 1939, di professori, docenti e assistenti dell’Accademia mineraria e dell’Università Jagellonica. Qui alle 10.30 il Capo dello Stato terrà una prolusione, occasione per ribadire ancora una volta l’importanza del processo di integrazione europea. Quindi, dopo la visita al Collegium Maius dell’Ateneo e al Museo Czartoryski, il Presidente della Repubblica si trasferirà a Bratislava, per iniziare la Visita nella Repubblica Slovacca, a trent’anni dalla separazione con la Repubblica Ceca, esempio virtuoso di una divisione avvenuta in maniera pacifica, tanto da non compromettere un partenariato assai stretto che è proseguito in questi tre decenni.