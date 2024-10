Una clinica odontoiatrica mobile: controlli gratuiti per la salute orale

Controlli gratuiti e buone pratiche per la salute orale per promuovere una corretta prevenzione dentale: fino a domenica in Piazza Cavour sarà presente una speciale "clinica odontoiatrica mobile", organizzata da Fondazione Andi Ets, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Rotary International e Mentadent. All’interno di un camper attrezzato il personale dentistico effettuerà visite gratuite per il controllo della salute orale, dalle 10 alle 18. Le giornate prevedono anche momenti di informazione e sensibilizzazione sulle corrette pratiche di igiene orale e sugli stili di vita che possono compromettere la salute della bocca. Argomenti affrontati ieri anche nel corso del convegno dal titolo "Il diritto per il paziente alla salute orale passa per il dovere di fare prevenzione", un’occasione per riflettere anche sulle abitudini pericolose che possono compromettere la salute dei denti. Il fumo, per esempio, rappresenta un grave rischio, così come l’abuso di alcol ma anche nuove tendenze estetiche come gli sbiancamenti fai-da-te o l’applicazione di gioielli sui denti, che possono provocare danni irreversibili se non eseguite sotto controllo professionale. "La prevenzione e l’educazione alla cura del cavo orale diventano quindi fondamentali – spiega il presidente Andi Ancona Ernesto Caselli- non solo per evitare costosi interventi futuri, ma anche per garantire un benessere generale. A questo proposito, la clinica mobile in piazza Cavour è uno strumento importante per avvicinare i cittadini a una maggiore consapevolezza della loro salute orale". Una volta sul posto viene compilata una scheda sanitaria e poi l’utente viene fatto accomodare sul lettino del dentista: qui il personale effettua una visita di controllo, segnalando eventuali carie o lesioni del cavo orale che meritano attenzione e fornendo consigli per una corretta igiene orale. Viene anche fornito materiale informativo e campioni di prodotti di pulizia dentale. Il Mese della Prevenzione Dentale rappresenta uno dei più importanti appuntamenti sulla prevenzione: grazie alla collaborazione di oltre 10.000 studi dentistici affiliati ad Andi, ogni cittadino potrà effettuare una visita di controllo gratuita presso il proprio dentista di fiducia".