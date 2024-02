Una "colletta civica" per il restauro di San Marco

La splendida chiesa di San Marco ha problemi di infiltrazioni d’acqua e necessita di importanti interventi manutentivi, a salvaguardia della struttura e dell’apparato pittorico: la giunta Fiordelmondo attiva la "colletta" per il progetto di restauro.

Dal 1861 (In attuazione dei decreti del regio commissario generale straordinario nelle Provincie delle Marche Lorenzo Valerio) il Comune di Jesi risulta proprietario della chiesa gotica di San Marco, definita dagli studiosi "il più bel monumento di architettura religiosa della città ed uno dei più rappresentativi e compiuti di questo stile nelle Marche". All’interno si conservano affreschi trecenteschi, superstiti del ciclo pittorico che originariamente decora la maggior parte delle pareti della chiesa.

Le pitture murali di San Marco hanno dato luogo ad alcune difformità di attribuzione, ma i recenti restauri hanno permesso di chiarire la matrice riminese degli affreschi ricondotti a Giuliano e Giovanni da Rimini e ad artisti di ambito fabrianese. La chiesa di San Marco venne inserita nell’ Elenco degli edifizi monumentali in Italia, redatto dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1902. Ulteriori interventi di restauro, di minore portata, vennero realizzati nei primi anni del Novecento, negli anni Sessanta e negli Ottanta. "Le ultime azioni manutentive – riguardanti la ripulitura del paramento murario esterno ed il restauro del manto di copertura, - spiega il dirigente comunale Mauro Torelli - vennero effettuate, a cura del Comune, in occasione del Giubileo del Duemila. Considerato che – trascorsi 25 anni dagli ultimi restauri - l’edificio religioso necessita di nuovi e importanti interventi manutentivi, a salvaguardia della struttura e dell’apparato pittorico. La riqualificazione del patrimonio immobiliare costituisce uno degli obiettivi cardine delle linee programmatiche di mandato, approvate il 30 novembre e la problematica del restauro della chiesa di San Marco è divenuta argomento di forte interesse anche per l’opinione pubblica locale".

"Ai fini della redazione di un progetto e in considerazione dell’alta complessità degli interventi" ci si avvarrà di una "professionalità esterna, in possesso di consolidata esperienza nel settore del restauro". Di qui il via libera da parte della giunta Fiordelmondo alla campagna di raccolta fondi: il crowfunding civico. Obiettivo: salvare il patrimonio artistico e storico che San Marco custodisce.

Sara Ferreri