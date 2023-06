Una commedia made in Ancona

Un gruppo di amici, ex compagni di scuola alla soglia dei trent’anni, si avventura in una vacanza in barca a vela alla ricerca di un paradiso perduto fatto di risate, leggerezza, sogni. Ma quell’atmosfera, dieci anni dopo la fine del liceo, sembra svanita. Gli amici si ritrovano a fare i conti con fallimenti, frustrazioni e relazioni irrisolte che, di fronte alla scoperta di un intruso a bordo, finiranno per esplodere e portare a galla verità sommerse.

Ecco in sintesi ‘La spiaggia dei gabbiani’, film girato tra Ancona e Sirolo le cui riprese si sono appena concluse. Una commedia brillante che racconta con ironia la fatidica soglia dei trent’anni, nata da un’idea di Fabrizio Saracinelli, produttore della Guasco e appassionato velista, sviluppata poi da Giulia Betti, senigalliese premiata al Mattador 2019.

Il regista è Claudio Pauri, giovane promessa anconetana formatosi al Liceo Rinaldini e poi alla Scuola Holden di Torino. Ad accompagnare il viaggio c’è la colonna sonora di Raffaele Petrucci, finalista nel 2021 e 2022 al prestigioso Tenerife International Film Music Festival. Petrucci lavorerà insieme a cantanti del panorama pop, tra cui il giovane artista Rumo, con un sound elettroacustico dal sapore vintage anni ‘70’80, ritmato e brillante. Gli attori, selezionati tra circa mille candidature, sono Veronica Baleani (nel cast de ‘Il soldato senza nome’ di Claudio Ripalti), Marco Brandizi (noto per ‘Il paradiso delle signore’, Rai Uno), Gaia Di Leo (siciliana trapiantata a Milano dove lavora tra cinema e teatro), Giulia Eugeni), Giorgia Fiori (protagonista di ‘Fillide’ di Anna Concetta Consarino e Jonathan Soverchia, presentato a Venezia nel 2022), Diego Giangrasso (nel cast di ‘La legge di Lidia Poet’ di Matteo Rovere), Alessandra Penna (anconetana trapiantata a Milano, impegnata tra teatro, cinema e spot) e Daniele Vagnozzi (‘Coinquilini del terzo tipo’ di Frank Matano).

A interpretare la giovane figlia di una delle trentenni è Giulia Sara Salemi, protagonista della serie televisiva ‘Miracle Tunes’ e Tiktoker (5 milioni di follower). Anche la troupe è under trenta, e si è formata in parte nei corsi di cinema e regia dell’Accademia Poliarte, diretti dallo stesso Saracinelli. ‘La spiaggia dei gabbiani’, prodotto da Guasco con il sostegno di Regione e Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura, sarà distribuito da Minerva Pictures su Sky Primafila, Prime video, Apple tv, Rakuten tv, I-tunes e The film club, e avrà anche un percorso in sala con un’anteprima nazionale ad Ancona.