Una commedia musicale sulla Famiglia Addams a Jesi con le musiche di Lippa

Il musical "La Famiglia Addams. Commedia musicale d’altri tempi", va in scena stasera (ore 21) al Teatro Pergolesi. A mettere in scena la musical comedy la compagnia della Corona, prima data della nuova tournée 2023-2024. Un grande classico che farà divertire grandi e piccini. Al centro della scena la famiglia Addams, l’eccentrica e gotica famiglia americana protagonista di film, serie tv, strisce a fumetti, poi approdata a Broadway nel 2010 in un musical di successo firmato nelle musiche da Andrew Lippa, e nei testi da Marshall Brickman e Rick Elice. La versione italiana, con le musiche originali di Lippa, vanta la traduzione dello scrittore Stefano Benni. Salvatore Sito firma la regia dello spettacolo che vede sul palco 16 attori, le scene sono di Davide Amadei, direzione corale e musicale di Rosa Sito. La storia prende vita dall’amore tra Mercoledì e Lucas: i due vogliono sposarsi. Confidarlo a mamma Morticia può risultare un problema e la complicità tra la ragazza e suo padre Gomez li condurrà a mantenere lo scomodo segreto. Info: 0731.206888.