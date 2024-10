All’istituto superiore "Laeng-Meucci" di Osimo e Castelfidardo si fa di tutto affinché eventuali fenomeni di bullismo vengano stanati. "E’ stata istituita una commissione anti bullismo varie figure per gestire eventuali casi che possano essere configurati come tali – spiega il dirigente scolastico Angelo Frisoli -. Si parte dalla segnalazione effettuata da qualunque soggetto e poi la procedura prevede un’indagine sul fatto che deve essere classificato come atto di prepotenza oppure come episodio di bullismo vero e proprio (che prevede una vittima, un bullo e uno spettatore). In quest’ultimo caso si agirebbe con una procedura ad hoc che prevede il coinvolgimento di tutti i coinvolti, anche dei genitori. E’ stata creata nel periodo post covid, quando sono emersi problemi riguardo la socialità tra i ragazzi tornati in presenza".