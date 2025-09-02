Una condanna a 8 anni. Accoltellata dal marito: "Niente giustizia per noi. Non lo perdonerò mai"

di Marina Verdenelli

Patrizia Ceccolini, lei è viva per miracolo. Che effetto le ha fatto rivedere suo marito in tribunale?

"Emozionante ma non in modo positivo. E’ stata una giornata pesante, impegnativa, stressante ma passerà. E’ stato mio marito per quasi 28 anni, li avremmo fatti ad ottobre, questo matrimonio per me è stato un’enorme sconfitta personale".

Lo perdona?

"Non posso dargli il mio perdono, né oggi né mai perché è un uomo che dopo 27 anni di matrimonio ha tentato di uccidermi e c’è quasi riuscito, creandomi danni irreparabili e irrisolvibili". Che conseguenze ha avuto per l’aggressione?

"Ho ferite alla spalla, al braccio, sono stata tracheotomizzata. Ho subito un taglio addominale chirurgico salvavita, vari drenaggi, ho perso un rene, tre mesi di ospedale. Pensavo di non farcela. Quando mi sono svegliata dal coma non sentivo più le gambe. Ringrazio gli ospedali di Torrette e Fabriano, il personale è stato amorevole".

Suo marito le ha chiesto perdono?

"No, non ha mai chiesto nemmeno scusa, non ha mandato lettere. In udienza ha reso dichiarazioni spontanee ma non ha chiesto scusa, ha detto che non ha percepito bene quello che ha fatto".

Cosa si aspettava dalla sentenza?

"Quello che si aspettano tutte le donne vittime di maltrattamenti e violenze come me, di non avere giustizia. Io non potrò mai dimenticare il gesto, lo rivivo la notte, a lui invece hanno dato uno sconto di pena. Facciamo le panchine rosse da mettere nelle piazze, con le foto delle autorità, poi si dà questo peso alla vita di una donna. Io ho preso sette coltellate, l’ultima mi ha causato una ischemia spinale, per un mese e mezzo non sentivo le gambe e ancora oggi non sento tutto il mio corpo. Se non era per il mio vicino eroe non sarei qui e mia figlia non avrebbe più sua madre".

Cosa si augura per la sua vita? "Di ricominciare e chiudere questo capitolo increscioso. Lui non lo voglio più vedere, abbiamo un’udienza di divorzio, non riteneva opportuno separarsi nemmeno dopo questo evento".