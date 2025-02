Una copia per tutti. La Costituzione in classe per 870 alunni delle Medie

Studenti a scuola di Costituzione: ha preso il via anche nella nostra città "La Costituzione in Classe", iniziativa nazionale promossa dall’editrice Giuffrè Francis Lefebvre in collaborazione con il Comune. Ai giovani verrà distribuita una copia della Costituzione. L’obiettivo è far conoscere ai giovani studenti i valori costituzionali, promuovendo una cittadinanza consapevole e responsabile. Il progetto, presentato ieri mattina, partirà nel mese di marzo e si concluderà entro la metà di aprile e vedrà coinvolti 870 studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado (medie) attraverso un programma di quattro incontri e laboratori tenuti da rappresentanti delle istituzioni, docenti universitari, magistrati e avvocati. Durante questi incontri, gli studenti riceveranno materiale informativo sulla Costituzione e parteciperanno a laboratori per creare una "Costituzione di classe". Gli elaborati finali saranno presentati in un evento conclusivo al teatro Sperimentale e potrebbero essere oggetto di pubblicazioni specifiche. L’assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli, ha sottolineato l’importanza della conoscenza approfondita della Costituzione, soprattutto tra le giovani generazioni: "E’ il documento che stabilisce le basi su cui si fonda l’ordinamento giuridico e politico del nostro Paese – ha aggiunto – redatta dai nostri Padri Costituenti per costruire una nuova Italia basata su principi di libertà, uguaglianza e democrazia. Oggi continua a essere il nostro riferimento, il nostro faro per affrontare le sfide del presente e del futuro". Tra i relatori anche Antonio Delfino, direttore Relazioni esterne e istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre, Massimo Iavarone, delegato del direttore dell’Ufficio Scolastico regionale, Vincenzo Capezza, già presidente del Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona, Gianni Marasca, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, Silvia Corinaldesi, presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Ancona e Marta Cerioni, professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico. "E’ importante offrire strumenti ai nostri giovani per diventare cittadini attivi e consapevoli – ha aggiunto Capezza – il ruolo della scuola è fondamentale anche per colmare uno scollamento sempre più evidente tra politica e giovani generazioni, legato alla mancanza della conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini, delle regole e dei principi". "Con l’iniziativa de La Costituzione in classe vogliamo offrire ai ragazzi delle scuole non solo l’opportunità di conoscere i principi costituzionali, ma anche di confrontarsi direttamente con le Istituzioni – ha dichiarato Delfino – approfondendo temi fondamentali per la crescita personale e collettiva". Pur non presente alla presentazione, il sindaco Silvetti nella prefazione del volume che verrà consegnato agli studenti ha ricordato che "i valori della Carta toccano i nostri principi, l’identità, l’etica e la cittadinanza attiva".