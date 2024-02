Una Coppa Italia amara. L’Osimana si arrende

OSIMANA

0

ATLETICO BMG

2

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera (12’ st Fermani R.), Bellucci (15’ st Borgese), Patrizi, Micucci, Straccio (20’ st Montesano), Bambozzi, Bugaro (37’ st Colonnini), Buonaventura, Fermani N. Panchina: Piergiacomi, Baiocco, De Angelis, Labriola, Di Lorenzo All. Aliberti.

ATLETICO BMG: Battistelli, Angeli, Ziroli, Gori, Neziri (35’ ‘ st Maggese), Fapperdue (37’ st Fondi), Paletta, Proietti, Sciacca, Canavese (Francescangeli), Paciotti (19’ st Valentini M.). Panchina: Antonini, Pasqualini, Sbarzella, Tomaino, Valentini T. All. Farsi

Arbitro: Travaini di Busto Arsizio

Reti: 1’ pt Canavese, 32’ st Sciacca (rig.) Note: espulso al 38’ st Fermani N. per gioco violento.

È subito in salita il cammino dell’Osimana nella fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza. Nell’andata degli ottavi, in un Diana gremito, passa con un gol per tempo l’Atletico Bmg. Ma quante recriminazioni e rammarichi per i senzatesta. Non bastavano le tante assenze con Alessandroni, Tittarelli, Pasquini, Mercanti oltre a Triana e Ambanelli fuori. L’Osimana deve subire anche un arbitraggio mediocre di tale Travaini, di Busto Arsizio, che nella ripresa ne azzecca davvero poche. Dopo un primo tempo dove l’Osimana alla prima azione è già in svantaggio. Canavese, uno dei più pericolosi degli umbri, infila Santarelli servito da Sciacca a pochi passi dalla porta. L’Osimana si butta in avanti, ci prova Bugaro, ma la botta è respinta da un Battistelli di categoria superiore. La grossa occasione capita poco dopo a Buonaventura che non trova la deviazione vincente. Prima del duplice fischio, ci provano Bambozzi e Bugaro, ma l’Atletico si salva. Il secondo tempo si apre con i giallorossi in avanti. Nicholas Fermani pescato egregiamente da Bambozzi conclude debolmente graziando Battistelli. Cresce la pressione della squadra di casa. Un evidente fallo di mano in area ospite non è sanzionato dal direttore di gara col rigore. Che invece assegna tra lo stupore generale poco prima della mezzora al Bmg per un contrasto aereo tra Micucci e Canavese con quest’ultimo che finisce a terra. Il direttore di gara indica il dischetto con Sciacca che non sbaglia. Nel mezzo due super parate di Battistelli su colpi di testa di Buonaventura. Nervosismo in tribuna e in campo. Ne fa le spese Fermani espulso per gioco violento, rimediando il secondo rosso nelle ultime due partite in casa tra campionato e Coppa. A pochi secondi dal triplice fischio, in ripartenza, l’Atletico sfiora il tris. Ora l’Osimana dovrà compiere un autentico miracolo nella partita di ritorno in programma il 28 a Massa Martana.