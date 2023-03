Una corsa in più per gli studenti sfollati dal sisma

Una corsa in autobus in più riservata agli studenti della scuola Podesti i quali - in conseguenza del sisma del 9 novembre scorso che ha lesionato alcuni edifici scolastici della città di Ancona - sono costretti a raggiungere a tutt’oggi la scuola Tommaseo, dove vengono ospitati. È quanto ha deliberato la Giunta comunale guidata dal sindaco Valeria Mancinelli per far fronte alle esigenze dei giovani alunni e, soprattutto, delle loro famiglie, dopo i disagi emersi a partire dalla riapertura dei plessi scolastici. La corsa si integrerà a quelle già predisposte alla data del trasferimento e sarà già operativa a partire da lunedì 20 marzo. A darne comunicazione, ieri, è stato lo stesso Comune di Ancona in una nota: "Da lunedì 20 marzo una corsa in più per gli studenti della scuola Podesti attualmente ubicata alla scuola Tommaseo di via Fanti. L’Amministrazione comunale, per rispondere alle esigenze manifestate dalle famiglie e dal Consiglio di Istituto Posatora-Piano-Archi, ha predisposto una ulteriore corsa con percorso Posatora–Piano–piazzale Kennedy per gli studenti della Podesti che raggiungono la nuova collocazione, resasi necessaria a seguito al sisma del 9 novembre". Dal Municipio dorico hanno specificato anche che "le dodici classi della scuola media Podesti (per un totale complessivo di 253 alunni, ndr) sono già servite da due autobus doppi di Conerobus e da un pollicino". A questi si aggiungerà, appunto, da lunedì la terza corsa che sarà effettuata sempre con un mezzo dell’azienda Conerobus.