"Una crescita di prestazioni"

Nell’ambito del cantiere avviato a fine ottobre per l’ampliamento del reparto d’emergenza, il pronto soccorso dell’ospedale di Osimo è stato spostato in un locale ex sala operatoria che si trova proprio di fronte alla Radiologia. Accanto alla quale è stato spostato anche il triage, con la sala d’attesa praticamente condivisa tra corridoio principale e Radiologia.

"L’ospedale registra una crescita delle prestazioni – dice il presidente del Consiglio regionale Dino Latini -. Per quanto riguarda il servizio di emergenza dell’automedica, si è ancora in attesa della copertura del medico a bordo. Dal mese di dicembre la consegna dei farmaci salvavita avviene tre giorni a settimana presso il poliambulatorio di Osimo. Sul fronte della Medicina generale, è stato sostituito uno dei medici andati in pensione ma la carenza di professionisti resta una problematica seria".

La candidata a sindaco del centrosinistra Michela Glorio afferma: "La speranza è che la Regione faccia poi chiarezza sul futuro dello stabile che ospita il "Ss. Benvenuto e Rocco" una volta che l’ospedale verrà trasferito in quello nuovo in costruzione all’Aspio".

L’ex vicesindaco Monica Bordoni: "L’ospedale ha messo in atto potenziamenti dei servizi sanitari, tra cui la riorganizzazione delle sedute operatorie, la riduzione delle liste d’attesa, l’aumento dei posti letto in Pneumologia (30 per cento) e l’installazione di nuove apparecchiature diagnostiche".