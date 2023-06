Una decina di cinghiali a spasso vicino al mare

di Silvia Santini

Scorrazzano liberi anche a due passi dal mare, incuranti del passaggio delle automobili lungo il litorale o dei pedoni. L’ultimo avvistamento di cinghiali è avvenuto proprio in queste ore. Erano una decina, adulti e cuccioli, e si muovevano insieme per via Montefreddo al confine tra Numana e il Coppo di Sirolo, zona meravigliosa in pieno Parco del Conero e a due passi dalle case. Hanno fatto anche una sosta per riposarsi sotto un albero. Non è più un mistero ormai che gli ungolati si stiano spingendo sempre più a valle dal monte Conero, un fenomeno che comunque ha stupito gli stessi numanesi che sono riusciti a filmarli, non tanto distanti, contandone diversi appunto. Una visione insolita ma non troppo dicono gli esperti, considerato che sempre più esemplari si stanno spostando probabilmente alla ricerca di cibo. L’attività di monitoraggio e controllo della loro presenza era ripresa dal Parco del Conero dopo l’interruzione della selezione a seguito del lockdown. Il Parco ha come obiettivo ridurre al minimo la popolazione di cinghiali in virtù di una sostenibilità ambientale e i periodi annuali di abbattimento confermano la sostanziale efficacia dell’azione di contenimento. Con grande sorpresa, e paura, dei residenti, pochi giorni fa sono stati avvistati due cinghiali pure in pieno centro storico a Osimo, nei pressi del parco Silvestri Sono stati visti distintamente muoversi tra la vegetazione per poi attraversare la strada in un momento in cui, fortunatamente, non passava alcun automobilista. L’appello a fare attenzione qualora venissero scorti un’altra volta è stato lanciato anche tramite i social, oltre che alla Polizia municipale. Anche lungo le curve della Stazione che portano a Castelfidardo ci sono state altre segnalazioni simili.