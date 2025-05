Una desertificazione che supera il 30%. Reggono i ristoranti

Confcommercio negli ultimi anni ha fotografato il dato del calo degli esercizi commerciali. Ad Ancona e provincia le attività di commercio al dettaglio sono passate in dieci anni da 260 a 180 nei centri storici e da 879 a 680 nelle periferie, con una rispettiva riduzione del 30,77% e del 22,64%. In particolare Confcommercio ha riscontrato un calo di vendita del carburante in città del 100%, commercio sempre più canalizzato fuori città. In compenso aumentano i servizi di alloggio e ristorazione, cresciuti nei centri storici dell’Anconetano di quasi il 10%. E’ una tendenza che privilegia bar, ristoranti e strutture ricettive ma che invece finisce per penalizzare i negozi.

Fa parte di un cambiamento nazionale che vede in calo negozi di beni tradizionali (libri e giocattoli -31,5%, mobili e ferramenta -30,5%, abbigliamento -21,8%) e in crescita, invece, servizi e tecnologia (farmacie +12,6%, computer e telefonia +10,8%), ma soprattutto attività legate alla ricezione (+43,3%) e alla ristorazione (+4%), crescita che però non compensa la desertificazione commerciale complessiva soprattutto dei centri storici.