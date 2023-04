Una direzione lavori per via XXIX Settembre

Lavori di pavimentazione di via XXIX Settembre, costituito l’Ufficio della Direzione Lavori per portare a termine due lotti dell’appalto. È uno degli ultimi provvedimenti che vedono la luce sotto la guida della giunta uscente che, lo ricordiamo, esaurirà i suoi compiti entro pochi giorni. Si tratta comunque di un provvedimento importante che fissa la squadra di tecnici e professionisti che si occuperà del delicato intervento lungo la strategica direttrice stradale in ingresso alla città. Un’area a centro di alcune polemiche nel corso delle passate settimane a causa delle balaustre realizzate dalla ditta incaricata che presenterebbero alcuni problemi e dunque andrebbero rifatte. In generale l’appalto, subito diviso in due lotti, dovrà regalare una nuova viabilità, tra parcheggi, pista ciclabile e passeggiata belvedere. Per ora soltanto un parte dell’opera è stata realizzata, lato Banca d’Italia, anche qui con polemiche sulla scelta delle sedute. Ora la dirigenza dei lavori pubblici del Comune vuole fare le cose per bene e da qui la nomina della Direzione Lavori. Fanno parte della squadra il direttore dei lavori appunto, la direzione operativa architettonica, un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e infine i due ispettori responsabili, ognuno per lotto. L’opera adesso seguirà il suo iter e verrà seguita in un secondo momento dalla nuova giunta che si insedierà a Palazzo del Popolo. Lo stesso si deve dire per un altro pezzo dell’intervento sulle balaustre che dalla Banca d’Italia arrivano fino all’imbocco stradale del Mandracchio, su via Marconi. Le nuove balaustre, al netto delle parti da riparare, sono state piazzate fin oltre Porta Pia, poi all’improvviso si interrompono lasciando spazio a quelle vecchie, crollate in molti punti e davvero ammalorate. Anche lì il cantiere per la sostituzione delle balaustre dovrebbe partire a breve.