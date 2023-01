Una discesa poetica agli inferi La grande danza torna alle Muse

La grande danza contemporanea torna al Teatro delle Muse, per una ‘due giorni’ d’eccezione. Oggi e domani (uniche date di quest’anno in Italia) si potrà ammirare la nuova creazione del regista e coreografo Wim Vandekeybus, ‘Hands do not touch your precious me’, spettacolo creato in collaborazione con la compositrice Charo Calvo, otto danzatori e, per la prima volta, con il performer e artista visivo Olivier de Sagazan. Lavorando insieme, gli artisti hanno creato un mondo dove il corpo, quasi scultura vivente, rimane in bilico tra utopia e turbamento, tra forza e fragilità. Il titolo è un verso tratto da un inno dell’alta sacerdotessa sumera Enheduanna alla dea Inanna, incarnazione divina dei paradossi dell’esistenza umana, le cui gesta sono un riflesso delle tensioni e delle contraddizioni che tutti dobbiamo superare nella vita. Sul palco ci sarà anche il danzatore e attore anconetano Matteo Principi.

Vandekeybus, il suo ultimo lavoro è stato definito ‘una discesa poetica agli inferi’. Questo ‘viaggio’ è uno dei miti più antichi dell’umanità. Cosa significa per lei portarlo in scena oggi?

"Le storie viaggiano nel tempo e si ripetono in altre forme. Mi piace ispirarmi alle vecchie storie che sono state raccontate più e più volte, prendendo sembianze sempre diverse. Il mito di Inanna è vergato su tavolette di argilla, in uno dei primi scritti dell’umanità, quando dominava il matriarcato. E’ opera della gran sacerdotessa Endenuana, che scrisse della dea Inanna. Quando ho conosciuto questo mito, attraverso Charo Calvo, rimasi sbalordito dalla modernità del personaggio di Inanna, la dea che univa gli opposti: buio e luce, creazione e distruzione". Il titolo dello spettacolo è tratto dall’inno alla dea, ‘firmato’ da una sacerdotessa, una donna. Scelta non casuale, quindi?

"Non è un caso perché, come ho detto, è stato illuminante vedere quanto moderna e audace fosse Inanna".

Buio e luce, morte e rinascita, bene e male: sono questi opposti che stanno alla base dei suoi lavori?

"Gli opposti mi ispirano, sono ricchi di significato. Come diceva Pasolini ‘gli opposti si uniscono nella loro intensità, e non si sfidano a ‘duello’ ma vivono all’interno di un legame che li rende simili, a patto di non considerarli a livello moralistico’". Le sue opere sono state portate in scena a Polverigi, e ad Ancona, grazie a Marche Teatro. Le sono piaciute queste esperienze? Ha trovato una bella ‘atmosfera’ da noi, anche a livello umano?

"Polverigi è stata la mia prima residenza della mia prima opera. Grazie al Festival Inteatro New York si accorse di noi e ci invitò con ‘What the body does not remember’. In seguito vincemmo il Bessie Award, proprio a New York. Perciò Polverigi è stata importantissima! Io ero agli inizi, senza un background, senza studi di danza. Perciò Polverigi mi ha dato fiducia, ed è stata una bella scommessa. E’ stata speciale perché fu la mia prima volta. Credo che i primi lavori di chi crea siano significativi per capire se ha un proprio linguaggio o no".

Raimondo Montesi