Al via domani ad Arcevia la 19° edizione di ‘Una domenica andando a polenta’, l’iniziativa che coinvolge undici ristoranti locali serviranno, alternandoli, menù a base di polenta e prodotti tipici di grande qualità ma sarà un assaggio a 360 gradi delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Le sei "Domeniche andando a polenta" prevedono tre appuntamenti a partire dalla seconda domenica di febbraio e tre appuntamenti le prime tre domeniche di marzo: le date sono 9, 16, 23 febbraio e 2, 9, 16 marzo. I ristoranti coinvolti offriranno un doppio menù alternato ogni settimana, disponibile solo a pranzo. Dal mais Ottofile si ricava una farina, poi macinata a pietra. Questa farina è storicamente una dei protagonisti della cucina povera locale, utilizzata in particolare per la preparazione di polente, una delle eccellenze tipiche di Arcevia. "Quando Alfiero Verdini e il sindaco di allora la idearono - ha raccontato Marisa Abbondanzieri, sindaco di Arcevia - fu una vera intuizione". I ristoranti coinvolti nell’iniziativa sono: Agriturismo Il Leccio (Colle Aprico), Ai Pini (Arcevia), Fattoria Bio Casale Venezia (Nidastore), Il Rustico (S. Apollinare) La Baita (Monte S. Angelo), La Cantina di Bacco (Ripalta), La Grotta di Loretello (Loretello), Le Betulle (Avacelli), Osteria Nido dell’Astore (Nidastore), Park Hotel (Arcevia), Piccolo Ranch (S. Pietro in Musio), Pinocchio (Arcevia), Stazione di Posta (Magnadorsa)