Una domenica tra passeggiate, mercatini e buona musica live

Una domenica da trascorrere fra cultura, musica e natura. Magari per andare alla scoperta di luoghi vicinissimi a noi, ma che non abbiamo mai avuto la voglia di visitare con attenzione. Come il parco del Cardeto, che oggi (ore 9.15, info 3278576083) sarà protagonista dell’escursione ‘Traversata d’Ancona - Camminando sopra le falesie’. E’ un itinerario che parte dal Passetto e raggiunge la Cattedrale di San Ciriaco e che permette di vedere, tra l’altro, la Polveriera Castelfidardo, il cimitero ebraico e il faro antico. Un piccolo viaggio tra paesaggi mozzafiato a picco sul mare e testimonianze storico-artistiche che raccontano molto della città.

Per chi fosse interessato alla storia di Ancona l’appuntamento è al Circolo Operaio Cacciatori, dove alle ore 17.30 è previsto l’evento ‘Fabio Barigelletti: lo stradario storico di Ancona‘. Due i momenti previsti: 30 minuti di conferenza e poi la passeggiata dalla sede del circolo verso il centro accompagnati da Barigelletti, appassionato di storia anconitana. La stratificazione toponomastica racconta la storia e le storie della città. Lo stradario creato su Google Maps vuole offrire uno spunto per riscoprirle. In caso di pioggia l’evento si svolgerà al circolo, con immagini e commenti su Ancona com’era e com’è. Seguirà un lauto aperitivo.

La Casa delle Culture (ore 18) ospita ‘Svestiario’, mercatino di abiti di seconda mano che prevede anche musica dal vivo e un apericena vegano. ‘Music on the food’ è la proposta di Ricomincio da Due, in via della Loggia. E’ l’appuntamento della domenica sera (ore 20.30) con il Karaoke, in compagnia di Claudio. Info e prenotazioni allo 0710974015. Musica anche all’autocarrozzeria Strappato (ore 16.30), dove suonerà il Remida Quartet. L’occasione è il ‘Driving Experience’, che permette di guidare auto supersportive.

A Osimo (ore 17) la Cattedrale di San Leopardo ospita la presentazione di "Camera con Vista", mostra e pubblicazione intitolate a Giovanni Pietro Nardi, indiscusso protagonista della fotografia amatoriale, dagli anni ’60 all’improvvisa scomparsa nel 2002. Per l’occasione verrà proiettato un video con le foto pubblicate, realizzato da Lucia Paoletti. Seguirà l’inaugurazione della mostra nel Battistero, che resterà aperta fino al 4 giugno, tutti i giorni dalle 9 alle 19. L’ingresso è libero.