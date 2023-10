Una donazione alla Casa delle donne

La Casa delle Donne Sportello Antiviolenza di Jesi ha ricevuto una donazione di 835 euro da parte delle associazioni che il 25 luglio hanno organizzato, con successo, la "pastasciutta antifascista". "Siamo infinitamente grate – spiegano dalla Casa delle donne - a tuttitutte coloro che con questo contributo hanno voluto pensare all’attività delle volontarie che accolgono le numerose donne che si rivolgono allo sportello per denunciare le violenze subite e per intraprendere un percorso di uscita dalla violenza. Come Sportello Antiviolenza non abbiamo mai smesso di guardare alla violenza di genere come a un fenomeno strutturale della società e per questo sentiamo costantemente la necessità di rafforzare la collaborazione con tutte le associazioni che condividono i nostri obiettivi intensificando la nostra attività con particolare attenzione alle giovani generazioni, attraverso percorsi di educazione all’affettività, educazione di genere, educazione alle differenze. E’ per questo – concludono - che vorremmo utilizzare questo generoso contributo per una campagna di sensibilizzazione a studenti e studentesse delle scuole superiori di Jesi".