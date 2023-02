Una donazione per i tesori degli Scalzi "Così il Lions ha adottato la chiesa"

di Claudio Desideri

La chiesa dei Santi Pellegrino e Teresa, conosciuta come gli Scalzi, ferita dall’ultimo sisma assieme ad altre dieci chiese della Diocesi di Ancona-Osimo, anche se chiusa per motivi di sicurezza, continua a vivere nelle opere di restauro delle sue importanti tele. Un’operazione che la Curia, attraverso il suo ufficio beni culturali, sta portando avanti e che è oggetto del moderno mecenatismo del Lion Club Ancona Host. L’attività di appoggio finanziario del Club a favore di questa importante iniziativa culturale è stata presentata ieri ad Ancona, nella sede della Diocesi, nel corso di una conferenza stampa cui sono intervenuti l’Arcivescovo monsignor Angelo Spina, il presidente del Lions, Francesco Sgroi, don Luca Bottegoni, responsabile dell’Ufficio beni culturali della Diocesi e alcuni soci del Club anconetano.

"Siamo di fronte ad una sensibilità – ha detto monsignor Spina – che non è fatta solo di parole ma anche di contenuto. E’ una chiesa bellissima che il Club ha anche permesso di tenere aperta in determinate giornate. La via positiva che tiene unite le persone, pur con idee e fedi diverse, è la via della cultura e dell’arte e questa sensibilità porta ad obiettivi comuni per il bene di tutti".

L’attività di compartecipazione del Club alle spese per il restauro delle opere conservate nella chiesa è attiva da tempo. "Un service – ha sottolineato il presidente Sgroi – che il Club sta conducendo da anni donando di volta in volta dei contributi". I dipinti oggetto dei restauri e quindi delle donazioni sono stati sino ad oggi quello settecentesco de "La Trasverberazione di Santa Teresa", attribuito al pittore napoletano Francesco Solimena, le tavole della Via Crucis e in questa occasione i dipinti a olio su tele sagomate a sviluppo orizzontale, di autore ignoto del XVIII secolo, che rappresentano santi e personaggi cari ai Carmelitani.

Il contributo di duemila euro di quest’ultima, in ordine di tempo, donazione del Club sarà utilizzata per il restauro del dipinto raffigurante il Profeta Elia che sale in cielo sul carro di fuoco alla presenza del discepolo Eliseo. Questa è una delle molte opere che fanno di questa chiesa un prezioso scrigno di storia e cultura e che il Lions Club Ancona Host, come ha detto il Presidente Sgroi "ha adottato per continuare ad essere utili ad Ancona e all’arte tenendo aperta la chiesa soprattutto per consentire ai croceristi e ai turisti di passaggio di ammirarla ma anche agli anconetani, che ancora non la conoscono, di apprezzarne la bellezza".

Prima del sisma era aperta il sabato sera e la domenica mattina per le messe. Ora che la chiesa è chiusa si rischia di far perdere a tutti la possibilità di vederla. Per questo don Luca Bottegoni ha proposto di valutare la possibilità di aprire, in determinati giorni, solamente il portone esterno dell’edificio sacro e posizionando un cordone di blocco, consentire di guardare i suoi interni dalla bussola d’ingresso. La chiesa, unica per i suoi spazi a pianta circolare, è ricca di opere d’arte dal Crocifisso del XIII secolo che sovrasta l’altare maggiore alle tele settecentesche degli anconetani Bernardino Bini e Michele Morelli, del milanese Francesco Caccianiga, del romano Ludovico Mazzanti, del modenese Bonaventura Lamberti.