"Una donna per amico", appuntamento al femminile alle Grotte del Cantinone

‘Una donna per amico’. E’ il titolo di un celebre disco di Lucio Battisti (e della canzone omonima), ma anche quello dell’appuntamento in programma oggi (ore 17.30, ingresso gratuito) nella Sala Convegni ‘R. Mosca’ – Grotte del Cantinone di Osimo. In occasione della giornata della donna, la Biblioteca Comunale organizza un evento all’insegna della musica e della poesia per celebrare la figura femminile. Lo spettacolo è a cura di Stefano Rosetti, Davide Bugari e Andrea Stipa. Interverranno Ursula Signorino e Franca Bartoli, presidente e vicepresidente della Consulta Donne-Pari opportunità del Comune di Osimo. Info: 071 714621 e [email protected]