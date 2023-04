Una due giorni con l’America latina

CHIARAVALLE

Musica, danza, incontri di approfondimento storico e videocollegamenti con l’America Latina: sono queste le peculiarità del festival "Palabras de tango", dedicato alla cultura argentina e ai suoi legami con quella italiana. Il festival verrà inaugurato alle 10.30, da un incontro dei ragazzi delle scuole Levi-Montalcini e Montessori con Higino Roberto Calamita, ex detenuto politico nelle carceri argentine durante la dittatura militare degli anni ’70. Il secondo appuntamento, previsto per sabato ( ore 21.30), sarà invece dedicato alla figura di Maria Montessori e alla diffusione del suo pensiero in Argentina e nel continente latino-americano, nel nome di un "nuovo mondo" dell’educazione. L’incontro si terrà proprio a Casa Montessori Cuore di questa prima edizione del festival, nonché penultimo appuntamento della stagione teatrale 2022-23 promossa dal Comune di Chiaravalle e Amat, sarà"Historias de tango", previsto per domenica ( ore 18). Le iniziative del 21 e del 22 aprile saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook del Comune. Per il concerto del 23 prevendita è al botteghino del teatro. Info 071.9499266.