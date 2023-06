Una due giorni nel passato I "Favolosi anni Settanta"

Il centro storico di Castelfidardo è pronto ad accogliere una due giorni all’insegna dei "Favolosi anni Settanta", un revival tanto atteso in città che prende proprio quel nome. Non è altro che un fermento, un’energia contagiosa e dirompente che il gruppo di lavoro composto dagli organizzatori ha fatto propria, tramutando in realtà un’idea nata per gioco tra amici. Ecco così che domani e sabato Castelfidardo compie un festoso salto all’indietro per rievocare lo spirito e le atmosfere che hanno caratterizzato quell’epoca. Un contenitore di eventi enorme: dalle 17.30 all’auditorium San Francesco mostra fotografica e oggettistica di quegli anni a cura del circolo filatelico culturale "Matassoli" mentre in piazza della Repubblica mercatino vintage, vestiario, oggettistica e vinili.

Dalle 18 in via Matteotti esposizione statica di auto d’epoca spider e coupé curata dall’Autoclub Fagioli di Osimo, dalle 18.30 in piazzale don Minzoni all’occhio di Horus divagazioni su anime e cartoni animati con Moreno Giannattasio e dj Marco Cecconi, dalle 18.30 in piazza della Repubblica dj set a cura dei ragazzi dell’Itis Meucci, dalle 21.30 a Porta marina spettacolo "2x70" di musica live internazionale anni Settanta che concluderà con il dj set, presente dalle 22.30 in piazza della Repubblica fino a tarda sera. Attraverso l’adesione dei commercianti e dei ristoratori, saranno aperti fino a tarda sera gli esercizi del centro storico, già addobbato in maniera speciale da diversi giorni grazie a Marco Ceccarelli, co-organizzatore assieme alla Proloco e all’amministrazione comunale.

"Il gruppo ‘I favolosi anni ‘70 Castelfidardo’ con un lavoro eccezionale è riuscito a ricreare quell’ambientazione – dice il sindaco Roberto Ascani –, ora sta a noi partecipare, magari con i costumi di quel periodo per rendere tutto ancora più favoloso".