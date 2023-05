Una favola da tavola: debutta "Hansel e Gretel" per i più piccoli

Giorno di debutto per la nuova produzione del Teatro del Canguro di Ancona. Oggi (ore 18, biglietto 5 euro, prenotazione obbligatoria allo 071 82805) al Teatrino del Piano va in scena "Hänsel e Gretel – Favola da tavola", con Natascia Zanni, spettacolo firmato da Adriana Zamboni (regia), Nicoletta Briganti (oggetti di scena), Lorella Rinaldi (tecnico), Adriana Zamboni e Lucio Diana (testo). L’opera fa parte di una sezione di spettacoli prodotti da Marche Teatro–Teatro del Canguro pensati per i più piccoli e dedicati alla sostenibilità ambientale e non solo. A maggio lo spettacolo sarà in scena (sempre alle 18) da oggi a domenica; da venerdì 12 a domenica 14; da venerdì 19 a domenica 21 e da venerdì 26 a domenica 28.

"Con questo spettacolo proviamo a giocare con il cibo usando la Fantasia – si legge nella presentazione – I bambini vengono accolti davanti ad un tavolo che presto verrà apparecchiato: si tratterà di una colazione? Di una merenda? Cosa nasconderà il classico cestino da pic nic? Ci sono cose da mangiare, ma c’è anche altro, come il necessario per preparare il tè o il caffè. Però, a ben guardare, tutti questi oggetti fan venire voglia di giocare". Ecco così che una mela, con un po’ d‘immaginazione, può trasformarsi nel viso di un bambino, una caffettiera in una strega dal naso adunco. La casa della strega nel bosco è piena di dolci squisiti, ma saranno buoni? Tra gioco e fiaba i personaggi "si creeranno con ciò che c’è sul tavolo e si capirà perché la casa della strega fa venire il mal di pancia".