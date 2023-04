Una festa a tutto volume Denunce e multe al circolo

Aveva organizzato una serata danzante con tanto di complesso musicale affittando la sala di un circolo privato alla Baraccola. Tutto regolare, se non fosse che aveva dato l’ok a mantenere la musica a volume altissimo, tanto da sentirsi molto forte già dall’esterno della struttura e in piena notte. Una situazione insostenibile. Hanno aspettato qualche ora ma poi sono stati alcuni residenti a chiamare la polizia. Erano le 2.30 di domenica scorsa e la musica non accennava a diminuire di intensità. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della volanti che hanno accertato la presenza di un centinaio di ragazzi che ballavano indisturbati a quella festa, incuranti ovviamente dell’infrazione acustica. Proprio ieri, a conclusione di tutti gli accertamenti dovuti, la squadra amministrativa e di sicurezza della questura ha sanzionato due persone, una peruviana di 42 anni e un 62enne anconetano, per la violazione del regolamento acustico comunale. Il regolamento dorico prevede infatti che non può diffondersi musica ad alto volume oltre la mezzanotte: la violazione, che prevede il pagamento di una sanzione di mille euro, è stata contestata sia alla organizzatrice della festa, la signora appunto, che al presidente del circolo privato, l’anconetano. I controlli della squadra amministrativa di sicurezza della questura, assieme al personale dell’ufficio commercio della polizia locale di Ancona, sono continuati e nel mirino sono finiti altri esercizi pubblici e commerciali della città. E’ stato controllato un autolavaggio al Piano e un esercizio di vicinato con vendita di frutta e verdura, situato lì nei pressi, dove gli agenti hanno rilevato alcune violazioni di carattere amministrativo. L’esercizio non aveva ottemperato all’obbligo di esporre il cartello degli orari e non teneva esposti i prezzi dei prodotti in vendita. Le sanzioni per il titolare ammontano a duemila euro, una multa salata per non adempiuto a un obbligo. I prezzi esposti in modo chiaro e leggibile infatti rappresentano una garanzia per il consumatore che oltre a potersi fare un’idea sul prodotto si vede tutelato rispetto al fatto che il commerciante non possa chiedere una cifra diversa da quella indicata sul cartellino, come purtroppo invece accade spesso. Di segnalazioni simili oltretutto ne arrivano diverse ai poliziotti dorici che stavolta hanno fatto scattare la maxi sanzione.