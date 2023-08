Una festa al Palaindoor Gimbo e Baro premiati davanti alla loro città Comune e Fidal al lavoro

Aspettando una vera e propria impresa da Simone Barontini negli 800 metri, Ancona inizia già a fare i conti con le celebrazioni per gli atleti dorici impegnati ai Campionati del Mondo di Budapest. Con un oro già in bacheca grazie a Gimbo Tamberi. La Federazione regionale di Atletica leggera starebbe preparando un grande evento al PalaIndoor di Ancona: una festa dedicata al più grande saltatore in alto dell’ultima decade al mondo, anconetano di adozione, e al mezzofondista dorico cresciuto tecnicamente tanto nell’ultimo biennio. Certo, molto dipenderà dall’esito della performance di Simone Barontini, ieri sera impegnato nella semifinale dopo aver brillantemente superato il primo turno martedì. È chiaro, la presenza di Gianmarco Tamberi cambia tutti gli orizzonti. L’amministrazione comunale è in contatto con l’entourage del saltatore in alto per mettere in piedi un appuntamento alla sua presenza. Domenica i Mondiali ungheresi finiranno e Tamberi potrebbe essere in città già prima. Mezza giunta sta lavorando al possibile evento. Non è da escludere che Tamberi possa essere premiato in pompa magna dalla città nei giorni della Festa del Mare, 2 e 3 settembre prossimi, ma appare al momento più praticabile una giornata staccata da quell’appuntamento, con o senza Barontini. Probabilmente, ma ancora non vi è certezza, saranno due momenti diversi e separati quelli pensati dalla Fidal e dalla giunta Silvetti che può contare su un’altra carta: l’elezione a consigliera comunale di Camerano della mamma del fresco campione del mondo di salto in alto. Sarebbe il secondo (il terzo qualora anche Barontini trionfasse nella difficilissima gara degli 800 metri, eventuale finale prevista da calendario per domani sera) Campione del Mondo premiato dall’amministrazione cittadina dopo Tommaso Marini, il fiorettista anconetano. Sulle date delle celebrazioni dei nostri due alfieri dell’atletica mondiale c’è ancora riserbo, si stanno scegliendo le formule e limando tutti i dettagli.