Una festa piena di energia a Osimo: sul palco sale Giuliano Palma

Sarà un concerto decisamente ‘energetico’ quello in programma per la festa patronale di San Giuseppe da Copertino a Osimo. Sul palcoscenico di piazza Boccolino questa sera (ore 21.30, ingresso gratuito) salirà infatti Giuliano Palma, capace di trasformare ogni esibizione dal vivo in una festa all’insegna del ritmo e del divertimento. Insomma, musica da ascoltare, ma anche da ballare.

Nato artisticamente con i Casino Royale negli anni Novanta, Giuliano Palma ha poi dato vita ai Bluebeaters, reinterpretando in chiave ska e rocksteady grandi classici della musica italiana e internazionale. Qualche titolo? ‘Che cosa c’è’, ‘Testarda io’, ‘Messico e nuvole’, ‘Tutta mia la città’, ‘Il cuore è uno zingaro’ e ‘L’appuntamento’.

Da solista Palma ha pubblicato album come ‘Gran Premio’ e ‘Groovin’, caratterizzati da uno stile che fonde soul, reggae, r&b e pop, sempre con un’impronta energica e coinvolgente. Nel corso della sua carriera Palma ha collaborato con artisti come Neffa, Nina Zilli, Gino Paoli, Club Dogo e Fabri Fibra, firmando hit di successo come ‘50mila’, ‘P.E.S.’ e il celebre ritornello di ‘Aspettando il sole’. Nel 2014 ha partecipato al Festival di Sanremo, confermandosi interprete versatile e apprezzato da un pubblico trasversale.